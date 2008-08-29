Карпин: Мы обязаны пройти "Баник"

Генеральный директор московского "Спартака" Валерий Карпин заявил, что красно-белые обязаны в первом раунде Кубка УЕФА обыгрывать доставшийся им в соперники чешский "Баник", информирует «Спорт Экспресс». - Мне было все равно, какая из пяти команд нам достанется, потому что все они равны по силам, - сказал Карпин - Поэтому я и не обрадован, и не расстроен тем, что попался "Баник". Мы - сеяный клуб и должны проходить эту команду. Кроме того, генеральный директор красно-белых сообщил, что "Спартак" ведет переговоры с двумя игроками, один из которых - нападающий. Оба футболиста - иностранцы. Карпин также выразил надежду, что антироссийских выступлений, подобных тем, что были в Польше на матче "Легия" - "Москва", удастся избежать. Напомним, что официальными датами матчей с "Баником" являются 18 сентября и 2 октября. Первую игру москвичи проведут на выезде.