Владелец ФК «Левски» оштрафут своих игроков за поражение

Владелец болгарского футбольного клуба «Левски» Тодор Батков оштрафует своих игроков за поражение от борисовского БАТЭ по итогам 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает «Спорт.com.ua». Об этом он сообщил в минском аэропорту, когда разъяренные фанаты, заплатившие по 550 евро за поездку в Беларусь, требовали объяснить «позорный проигрыш». Батков заявил, что с каждого спортсмена снимет месячную зарплату, отметив, что футболисты потеряли намного больше от непопадания в групповую стадию.