Блохин: Главное - не бояться

Наставник «Москвы» Олег Блохин в разговоре с uefa.com признал, что его команде в первом раунде Кубка УЕФА мог достаться более сильный соперник: «Нормальная жеребьевка, ведь нам могли выпасть и «Тоттенхэм», и «Аякс», и дортмундская «Боруссия». С «Копенгагеном» можем сыграть успешно. Главное - не бояться, ведь у нас нет большого опыта выступления в еврокубках». Отвечая на вопрос, какой из турниров является для «Москвы» приоритетным, тренер ответил: «Чемпионат России. Если бы у нас было больше очков, то мы могли бы выступать и на два фронта. Но для этого необходимо иметь два равноценных состава». «Спорт.com.ua»