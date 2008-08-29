В мачте «Милан» - «Болонья» Шева будет запасным

Новичок «Милана» украинский форвард Андрей Шевченко, вернувшийся в Италию после двухлетнего пребывания в «Челси», в воскресном матче Серии А против «Болоньи» останется на скамейке запасных, сообщает «Спорт.com.ua». А вот атакующий полузащитник Роналдиньо, скорее всего, выйдет в стартовом составе. Точно не примут участия в игре с «Болоньей» травмированные защитники Алессандро Неста и Филипп Сендерос, а также полузащитник Кака. Напомним, что в конце прошлой недели стало известно, что эпопея с возвращением в «Милан» Андрея Шевченко завершена, стороны достигли соглашения, условия которого пока официально не разглашаются. Представители «Милана» отметили лишь, что Шева согласился на уменьшение зарплаты, а пресса пишет о годичной аренде с последующим обязательным выкупом трансфера.