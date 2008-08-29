РФС: УЕФА изменил принципам

Руководство УЕФА приняло политическое решение в обход своих принципов, перенеся на нейтральное поле отборочный матч молодежного чемпионата Европы 2009 года между сборными России и Грузии, заявил пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) Андрей Малосолов. Матч, который должен был состояться 5 сентября в Москве, будет проведен в тот же день в Минске. Столицу Белоруссии выбрал РФС, который был поставлен перед необходимостью переноса игры. «Решение это прискорбно, поскольку руководство УЕФА не раз заявляло об отказе от политики. Мы считаем, что это решение было чисто политическим», – сказал Малосолов «Газете.Ru» Комиссия Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) по чрезвычайным ситуациям в четверг провела заседание в Монако, после которого в РФС поступил документ с решением о переносе поединка молодежных сборных России и Грузии на нейтральное поле. УЕФА мотивировал свое решение «политической ситуацией между Россией и Грузией». «Для нас любое решение УЕФА в окончательном варианте является обязательным к исполнению. Но это абсолютно не значит, что мы согласны с этим решением. Более того, считаем, что не было никаких оснований переносить игру, поскольку в Москве не было ни военной ситуации, ни чрезвычайного положения», – подчеркнул пресс-атташе РФС. По его словам, РФС был в курсе, что Футбольная федерация Грузии, которая не пожелала общаться напрямую со своими российскими коллегами, на первое требование о переносе матча на нейтральное поле получило от УЕФА отказ. «Мы знали, что они получили первый отказ по поводу переноса матча. Что произошло потом, мы не знаем», - добавил Малосолов. Поединок Россия - Грузия пройдет на нейтральном поле - стадионе «Трактор» в Минске (Белоруссия). За два тура до окончания отборочного раунда молодежная сборная России (игроки до 21 года) занимает второе место в группе, ее шансы пробиться в плей-офф и побороться за путевку на чемпионат, который пройдет в 2009 году в Швеции, невелики.