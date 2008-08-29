Дель Боске вызвал в сборную Испании 20 футболистов

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске вызвал в национальную команду 20 футболистов для подготовки к стартовым матчам отборочного турнира ЧМ-2010 - 6 сентября с Боснией в Мурсии и 10 сентября с Арменией в Альбасете, информирует «Спорт Экспресс». В этот список вошли: Вратари - Касильяс ("Реал"), Рейна ("Ливерпуль", Англия); Защитники - Рамос ("Реал"), Капдевила ("Вильярреал"), Альбиоль ("Валенсия"), Пуйоль ("Барселона"), Наварро ("Севилья"), Хуанито ("Бетис"), Ираола ("Атлетик"); Полузащитники - Иньеста, Хави (оба - "Барселона"), Касорла, Сенна (оба - "Вильярреал"), Сильва ("Валенсия"), Хаби Алонсо ("Ливерпуль", Англия), Фабрегас ("Арсенал", Англия), Капель ("Севилья"); Нападающие - Вилья ("Валенсия"), Торрес ("Ливерпуль", Англия), Гуиса ("Фенербахче", Турция). Также соперниками испанцев по отборочной группе 5 европейской зоны являются Эстония, Бельгия и Турция.