Чемпионат Украины. «Динамо» обыграло «Металлург» Д

Состоялся матч Чемпионата Украины между командами «Динамо» и «Металлург». Киевляне обыграли на одно очко противника. Результаты матча: «Динамо» – «Металлург» Д – 1:0 «Динамо»: Богуш, Бетао, Вукоевич, Алиев (Несмачный, 79), Бангура, Диакате, Михалик, Милевский, Эль Каддури, Нинкович, Юссуф. «Металлург» Д: Дышленкович, Сержио (Данилов, 74), Чечер, Билозор, Боавентура, Даниловский (Тимченко, 64), Фернандеш, Макридис, Димитров (Воловик, 84), Шищенко, Кингсли. Гол: Бангура (16). Предупреждения: Нинкович (21), Эль Каддури (56), Михалик (60), Алиев (68), Милевский (92) – Кингсли (29). Удаления: Диакате (88) – Фернандеш (87), Чечер (88).

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