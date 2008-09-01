Чемпионат Украины. «Шахтер» довольствуется ничьей

Состоялся очередной матч Чемпионата Украины между командами «Шахтер» и «Металлург» З. Донецкая команда не смогла вырваться вперед. Результаты матча: «Шахтер» – «Металлург» З – 2:2 «Шахтер»: Худжамов, Езерский (Илсиньо, 46), Чигринский, Кучер, Шевчук, Левандовски, Гай, Фернандиньо, Виллиан, Селезнев (Гладкий, 72), Адриано (Морено, 56). «Металлург»: Постранский, Полевой, Челядинский, Невмывака, Тигорев, Аржанов, Степаненко, Вернидуб, Алозие, Лазарович (Годин, 61), Силюк. Голы: Фернандиньо (35, с пенальти), Селезнев (45) – Челядинский (72), Алозие (80). Предупреждения: Фернандиньо (47) – Алозие (12), Аржанов (33), Невмывака (35), Степаненко (48).