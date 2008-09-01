Премьер-лига Украины. 7-й тур. Результаты всех матчей

ФК «Львов» – «Арсенал» – 0:1 ФК «Львов»: Радь, Романюк (Панас, 46), Гальчук, Жданов, Кицута, Данькив, Кавацив, Федорчук (Шевелюхин, 70), Баранец Б., Баранец, Худзик (Р.Полтавец, 65). «Арсенал»: Рева, Мандзюк, Беньо, Хомин, Евсеев, Кузнецов, Эссола, Закарлюка (Старгородский, 44), Алан (Олейник, 29), Лысенко, Бито (Заваров, 87). Гол: Олейник (32). Предупреждение: Кавацив (74). «Ильичевец» – «Ворскла» – 1:3 «Ильичевец»: Шуховцев, Кандем Кандем, Нефедов, Воробей, Ярошенко, Оберемко, Мельник, Сытник (Савин, 71), Чучман, Беганский (Лима , 58), Кирильчик (Кашевский, 46). «Ворскла»: Долганский, Далкку, Красноперов, Маркоски (Деспотовски, 85), Кулаков (Главина, 64), Кравченко, Цурри, Сачко (Янузи, 78), Джуричич, Ярмаш, Есин. Голы: Воробей (64, с пенальти) – Сачко (34), Маркоски (69), Джуричич (77). Предупреждения: Кирильчик (41) – Красноперов (45), Кулаков (54), Джуричич (90). ФК «Харьков» - «Карпаты» - 1:1 «ФК Харьков»: Стойко Дмитрий, Городов Алексей, Комарницкий Виталий, Соколенко Андрей, Панковец Алексей, Козориз Иван (Касьянов Артем, 59), Милько Вадим, Иванов Алексей, Сучков Алексей (Платон Руслан, 84), Рибейро Андерсон (Белый Максим, 80), Батиста Вильям Роша «Карпаты»: .Романенко Всеволод, Федорив Владимир, Петривский Тарас, Милошевич Иван, Пшеничных Сергей (Голодюк Олег, 46), Кобин Василий, Годвин Самсон, Ощипко Игорь, Ткачук Андрей, Худобяк Игорь (Фурта Юрий, 75), Фещук Максим (Зенев Сергей, 65). Голы: Батиста (66) - Фурта (81). Предупреждения: Милько (14), Стойко (80) - Ткачук (2), Годвин (70), Голодюк (88). «Таврия» – «Черноморец» – 1:3 «Таврия»: Тодич, Назаров, Ильницкий, Галюза, Любенович, Добре, Шмаков, Гигиадзе (Зборовский, 67), Гоменюк, Идахор, Хайдучек. «Черноморец»: Руденко (Приходько, 86), Нижегородов, Мельник, Шандрук, Белецкий, Косырин, Луценко (Корнев, 34), Де Ла Аса, Гришко, Витти (Владов, 81), Мжаванадзе. Голы: Гоменюк (86) – Косырин (54), Косырин (59), Витти (68). Предупреждения: Галюза (23), Шмаков (93) – Де Ла Аса (36), Мельник (37), Витти (45), Корнев (61), Белецкий (73). «Заря» - «Кривбасс» - 1:2 «Заря»: Тлумак Андрей, Гаврюшов Андрей, Омоко Харрисон, Коротецкий Игорь, Болохан Вадим, Каменюка Никита, Скоба Игорь (Костюк Василий, 42; Цимакуридзе Георгий, 63), Шевчук Сергей, Райчевич Мирко, Гомес Гарсиа Рубен, Джихани Парит «Кривбасс»: Боровик Евгений, Грановский Александр, Шагойко Александр, Ковальчук Петр, Мелащенко Александр (Котелюх Олег, 68), Костышин Руслан (Опря Анатолий, 92), Бартулович Младен, Бюлюкбаши Дориан, Булку Эрвин, Ибанда Патрик (Рожков Игорь, 61), Сердюк Вячеслав Голы: Джихани (72) - Бартулович (2), Бартулович (58). Предупреждения: Скоба (10), Гаврюшов (41), Каменюка (75) - Грановский (4), Рожков (27), Бартулович (35), Шагойко (54), Булку (76) Удаления: Гаврюшов (77, повторное предупреждение) - Рожков (67, повторное предупреждение)