«Зенит» отказался продать Аршавина «Тоттенхэму» за 25 млн евро

За лень до окончания дозаявочной кампании лондонский «Тоттенхэм» решил принять условия «Зенита» в отношении покупки Андрея Аршавина и выразил готовность выплатить петербургскому клубу запрашиваемую им сумму – ?25 млн. Представители английского клуба заявили, что решились на небывалый для «Тоттенхэма» трансфер ввиду того, что в Аршавине очень заинтересован их главный тренер Хуанде Рамос. Они также готовы платить форварду рекордную для своего клуба зарплату (в два раза превышающую самую большую на сегодняшний день). Однако речь идёт о выплате этих денег в рассрочку в течение нескольких лет. Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов объяснил, что последнее обращение «Тоттенхэма», которое трудно назвать конкретным, питерский клуб не устроило. «Кроме того, покупку Данни «Зенит» рассматривает как плановое усиление, а не как замену Аршавину. Продав сейчас нашего форварда, мы на флажке закрытия трансферного окна просто не успели бы никого приобрести взамен. И наконец, Дик Адвокат брал Аршавина в Монако, будучи уверенным, что тот остаётся в клубе», – приводит слова Митрофанова «Газета.Ru».