Дзагоев не сыграет за сборную против Грузии

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет 5-го сентября с командой Грузии в отборочном матче молодежного Евро-2009. В игре чемпионата страны с «Локомотивом» он получил травму спины. «Дзагоев доигрывал встречу на уколах и совершенно точно не восстановится к матчу с Грузией, – сообщил «Советскому спорту» главный тренер «молодежки» Борис Стукалов. – В понедельник мы с ним побеседуем, и тогда станет ясно – сумеет ли он помочь нам в поединке с лидерами группы испанцами 9 сентября. В этот же день определимся с заменой, если она будет нужна. Травма Алана случилась весьма некстати – в непростом противостоянии с грузинами не сыграют из-за проблем с карточками дисквалифицированные Таранов, Кирилл Комбаров и Гранат», информирует «Газета.Ru». Напомним, что за два тура до конца сборная России отстает от испанцев на шесть очков. Чтобы выйти в финальный турнир напрямую, нужно занять первое место в группе или попасть в четверку лучших среди команд, ставших вторыми. Пока россияне сохраняют шансы на попадание в этот квартет.