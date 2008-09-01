Куарежма перейдет в «Интер»

Руководство миланского «Интера» договорилось о приобретении португальского полузащитника Рикарду Куарежмы с «Порто». Сумма трансфера составит ?24,6 млн, сообщает Reuters. 24-летний футболист подпишет с клубом трехлетний контракт после прохождения медицинского обследования. На приобретении игрока настаивал главный тренер «Интера» Жозе Моуриньо. В свою очередь президент клуба Массимо Моратти заявлял, что команда полностью укомплектована и не нуждается в усилении. Куарежма провел 23 матча за сборную Португалии и забил три мяча. В «Порто» полузащитник оказался в 2004 году после сезона, проведенного в «Барселоне».