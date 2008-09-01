Лахтер: Позиция «Зенита» меня шокировала

Агент Андрея Аршавина Денис Лахтер рассказал о причинах, по которым «Зенит» отказался продавать Аршавина «Тоттенхэму» за ?25 млн. «Англичане уже готовы выплатить за Андрея ?25 млн, они сами об этом сообщили. Они согласны выложить за Аршавина эту сумму. Однако «Зенит» отказывается продавать Андрея за им же озвученную сумму. Позиция руководства клуба, скажу честно, повергла меня в шок. Юридически придраться не к чему. Просто теперь «Зенит» настаивает на том, чтобы эти ?25 млн выплатили в течение полутора лет, а англичане готовы сделать это за четыре года. Но это мировая практика. Поверьте действующему агенту-практику, что ни «Реал», ни «Манчестер Юнайтед», ни любой другой клуб подобных требований не выдвигает, — приводит слова Лахтера «Спорт день за днем». – Четыре года –нормальный срок, так принято в отношениях между клубами при подобных трансферных сделках. Именно поэтому я считаю, что «Зенит» просто не хочет отпускать Андрея Аршавина».