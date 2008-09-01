Вудгейт: Павлюченко – игрок топ-уровня

Партнер Павлюченко по команде защитник Джонатан Вудгейт ожидает от нового приобретения «Тоттенхэма» яркой игры и множества голов, информирует «Газета.Ru». «Это игрок топ-уровня, – приводит слова Вудгейта «Спорт Экспресса». – Я следил за выступлениями Романа на чемпионате Европы – он показал отличную игру. Несомненно, это приобретение значительно усилит клуб. Уверен, что Павлюченко забьет множество голов в премьер-лиге уже в этом сезоне: он высок, отлично действует на «втором этаже» и обладает хорошей техникой».