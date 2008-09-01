Открытие Паралимпиады-2008 соберет свыше 140 тысяч человек

Более 140 тысяч человек соберет на стадионе «Птичье Гнездо» церемония открытия Паралимпийских игр, которая состоится в Пекине 6 сентября, сообщает «РИА«Новости». Церемония открытия Паралимпийских Игр состоится в субботу в 8 часов вечера (16.00 мск). Ожидается, что на главном олимпийском стадионе Китая, рассчитанном на 91 тысячу посадочных мест, соберутся более 140 тысяч человек, в их числе - высокие зарубежные гости, простые зрители и участники шоу. Билеты на церемонию открытия Игр были распроданы задолго до их начала и пользовались не меньшей популярностью, чем билеты на открытие и закрытие 29-й Летней Олимпиады, прошедшей в Пекине в августе. В настоящее время, по данным организаторов, уже полностью реализованы билеты на все паралимпийские соревнования, которые пройдут в легкоатлетическом стадионе «Птичье Гнездо», центре водных видов спорта «Водный куб» в китайской столице, а также в Циндао, где пройдут соревнования по парусной регате. Для того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями беспрепятственно смогли добраться до стадиона в вечер открытия Игр, городские власти уже утвердили график ограничения дорожного движения по некоторым ведущим в олимпийский район трассам города, запретили парковки автомобилей вблизи стадионов и прилегающих к ним улиц. Помимо этого, от прилегающих к олимпийскому району станций метро, и центральным магистралям города, будут пущены специальные автобусные маршруты. Уже сегодня в Пекине курсируют большие такси, где может разместиться человек в инвалидной коляске. На Паралимпийских играх в Пекине, в которых примут участие более четырех тысяч спортсменов с ограниченными физическими возможностями, будет разыграно 471 комплект наград. Состязания по 20 видам спорта пройдут в Пекине, Циндао и Специальном административном районе Сянган (Гонконг). В воскресенье в Пекине состоялось официальное открытие паралимпийской деревни. Расположенный на севере столицы Игр в непосредственной близости от главных спортивных объектов Игр городок для атлетов и членов официальных делегаций, был переоборудован в соответствии с нуждами спортсменов с ограниченными возможностями из деревни Олимпиады-2008. По данным организаторов, в Паралимпийской деревне будут проживать более 7,3 тысячи гостей из 148 стран мира.