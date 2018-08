Дементьева вышла в четвертьфинал US Open

Россиянка Елена Дементьева вышла в четвертьфинал женского турнира Открытого чемпионата США по теннису (US Open), обыграв в 1/8 финала китаянку Ли На - 6:4, 6:1, передает «Лента.ru». Соперницей Дементьевой за выход в полуфинал турнира станет 15-я сеяная турнира швейцарка Патти Шнайдер. Кроме того, чуть позже в рамках 1/8 финала женского турнира US Open состоится встреча Динары Сафиной с Анной-Леной Гренефельд из Германии. Между тем, другой представитель России Игорь Андреев одержал победу над испанцем Фернандо Вердаско (6:2, 6:4, 6:4) в третьем круге мужского турнира US Open и пробился в 1/8 финала. За выход в четвертьфинал Андрееву предстоит побороться с одним из фаворитов турнира - второй ракеткой соревнований швейцарцем Роджером Федерером. Ранее в 1/8 финала также вышел Николай Давыденко, переигравший в трех сетах Дмитрия Турсунова (6:2, 7:6, 6:3).