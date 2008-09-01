Итальянский мотогонщик Валентино Росси выиграл Гран-при Сан-Марино в классе MotoGP, став на шаг ближе к завоеванию еще одного титула, после того как действующий чемпион мира австралиец Кейси Стоунер, стартовавший с поул-позиции, вылетел с трассы в начале гонки. Вторым в гонке финишировал партнер Росси по «Ямахе» Хорхе Лоренцо, третьим был Тони Элиас на «Дукати», передает «Советский спорт». Напомним, что Стоунер тоже вылетел с трассы две недели назад на Гран-при Чехии в Брно. Росси, семикратный чемпион мира, возглавляет общий зачет, опережая на 75 очков Кейси Стоунера. До конца чемпионата осталось пять гонок.