Торрес прошел медицинское обследование

Нападающему "Ливерпуля" Фернандо Торресу пришлось пройти медицинское обследование. Во время матча с "Астон Виллой" (0:0) футболист почувствовал боль в области месторасположения подколенного сухожилия. Возможно, что форварду не потребуется операция. Скорее всего, травма вызвана большими нагрузками, и ему необходим отдых. Наставник "красных" Рафаэль Бенитес рассчитывает, что Торрес вернется в строй уже к 13 сентября, к матчу с "Манчестер Юнайтед". "Мы не знаем, как долго он будет отсутствовать. В начале недели нам должны принести результаты обследования. Возможно, что он пропустит 7-10 дней", - сказал Бенитес в интервью «Спорт Экспресс».