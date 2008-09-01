Капелло вызвал Балларда

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло назвал список футболистов, вызванных на отборочные матчи чемпионата мира-2010. Англичанам предстоит встретиться с Андоррой и Хорватией 6-го и 10 сентября соответственно. Как сообщает «Спорт Экспресс», итальянский специалист вызвал в сборную полузащитника "Фулхэма" Джимми Балларда, который никогда ранее не выступал за основную национальную команду. Состав сборной Англии: вратари - Дэвид Джеймс ("Портсмут"), Пол Робинсон ("Блэкберн"), Роберт Грин ("Вест Хэм"); защитники - Джолеон Лескотт ("Эвертон"), Уэйн Бридж, Эшли Коул, Джон Терри (все - "Челси"), Уэс Браун, Рио Фердинанд (оба - "МЮ"), Глен Джонсон ("Портсмут"), Мэтью Эпсон ("Вест Хэм"); полузащитники - Гарет Бэрри ("Астон Вилла"), Джо Коул, Фрэнк Лэмпард (оба - "Челси"), Джимми Баллард ("Фулхэм"), Дэвид Бекхэм ("Лос-Анджелес Гэлэкси", MLS), Стюарт Даунинг ("Мидлсбро"), Дэвид Бентли, Джермэйн Дженас (оба - "Тоттенхэм"), нападающие - Тео Уолкотт ("Арсенал"), Уэйн Руни ("МЮ"), Джермэйн Дефо ("Портсмут"), Эмил Хески ("Уиган").