«Русенборг» подписал контракты с двумя игроками

Норвежский "Русенборг" подписал контракты с защитником сборной Швеции Микаэлем Дорсином и полузащитником сборной Ганы Энтони Аннаном, сообщает «Спорт Экспресс». 26-летний швед уже выступал за клуб из Тронхейма с 2004 по 2007 год, забив 5 мячей в 76 матчах чемпионата Норвегии. Однако в январе этого года Дорсин перешел в румынский ЧФР, где провел всего 8 матчей. Аннан до перехода в "Русенборг" выступал за другой норвежский клуб - "Старт". По итогам сезона-2007 эта команда покинула первый дивизион, и начало чемпионата-2008 ганец провел в "Стабеке" на правах аренды.