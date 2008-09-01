Петрова: C тренером расставаться не собираюсь

Вскоре после того, как Надежда Петрова в субботу в равной игре уступила итальянке Флавии Пеннетте - 6:4, 4:6, 3:6, россиянке предстояло выходить на парный поединок, и ее пресс-конференция была отменена. Однако для «Спорт Экспресс» организаторы турнира сделали исключение. После короткого общения с тренером Матиушем Полонским, пытавшимся взбодрить расстроенную подопечную, Надежда ответила на несколько моих вопросов. - В чем причины неудачи? - Сложно сказать. Игра сразу не заладилась, пошли ошибки. Уж очень долго пришлось ждать окончания мужского поединка, стоявшего в расписании перед моим матчем (чтобы одолеть итальянца Флавио Чиполлу, швейцарцу Станисласу Вавринке потребовалось более четырех часов - прим. В.О.). Поэтому куда-то пропали ритм и чувство мяча. Но все же мне удалось выиграть первый сет, да и во втором шла упорная борьба, пока я в 9-м гейме не допустила две двойные ошибки. Тому есть свое объяснение. При счете 15:30 у меня прошла первая подача, но судьи ошиблись. Мне надо было оспорить это решение, но я все же стала разыгрывать повторную подачу, и, на мгновение потеряв концентрацию, быстро проиграла тот гейм, а затем и следующий. Ну а в третьем сете попросту толком ничего не смогла противопоставить сопернице, отлично подававшей и здорово игравшей у сетки. - Во втором сете вы взяли медицинский тайм-аут и доктор долго колдовала над большим пальцем правой ноги. Что-то серьезное? - Нет, просто из-за очень цепкого покрытия и жары натерла мозоль. Обычные издержки производства. (Улыбается). - В перерывах между геймами было видно, как тяжело вы дышали. Жара создавала дополнительные проблемы? - Не столько жара, сколько огромная влажность. Иногда просто перехватывало дыхание, поэтому сегодня пришлось выпить двойную норму воды. - Этот сезон складывается для вас неоднозначно... - Да уж, начало года вообще выдалось ужасным. К определенным личным трудностям добавилась еще и травма. Только к началу лета все более или менее пришло в норму. Я тут же начала прибавлять и набрала довольно неплохую форму, что подтвердил августовский турнир в Цинцинатти, который выиграла в одиночном и парном разряде. Очень рассчитываю на концовку сезона. Надеюсь, что удастся подняться в рейтинге и, возможно, даже вернуться в первую десятку. Поэтому буду участвовать в максимально возможном количестве турниров. - Жалеете, что не удалось попасть на Олимпиаду? - Конечно! Знаете, если бы я представляла любую другую страну, то наверняка прошла бы отбор. Ведь только в России такая невероятная конкуренция за место в сборной! Это, конечно, хорошо, но, в то же время, честно говоря, немного обидно. Многие мои знакомые очень удивились, узнав, что я не еду в Пекин. - Если бы поступило предложение выступить за другую сборную - согласились бы? - Не думаю. Я - россиянка, и если бы решила выступать за другую страну, меня бы просто не поняли. - Ставите перед собой цель выступить на Играх-2012? - Хотелось бы, но загадывать не берусь. - А смогли бы, подобно Елене Дементьевой, многим пожертвовать ради подготовке к Олимпиаде? - Все будет зависеть от рейтинга. Уже сейчас чувствую, как молодые буквально наступают на пятки. А ведь через четыре года мне уже стукнет 30. И никто не знает, смогу ли я показывать достойную игру на протяжении всего сезона. - Через неделю болельщики увидят вас в Испании на финале Кубка Федерации? - Вызова пока не поступало, поэтому говорить об этом рановато. - Как вы прокомментируете слухи о том, что в ближайшее время можете расстаться со своим тренером и начать поиски нового? - Считайте это очередной "уткой". Я полностью довольна своим наставником.