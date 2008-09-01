Андоне говорит "до свидания" команде "Клуж" - после того, как взял с ней чемпионата и кубок. Но "Клуж" нашёл замену сразу - Олег Протасов возвращается в Румынию! Возвращается после того, как ушёл из украинской команды "Днепр", информирует Террикон. Как сообщают румынские СМИ, Протасов будет представлен команде уже сегодня. Напомним, что Протасов подал в отставку с поста главного тренера "Днепра" после того, как не сумел одолеть швейцарскую "Беллинцону" и таким образом пробиться в групповую стадию. Что ж, теперь ему остаётся "всего лишь" Лига чемпионов с "Клужем". Кстати, лигочемпионский опыт у Протасова уже есть - в качестве наставника "Олимпиакоса".