Блохин: Стали свидетелями триллера

Слова Олега Блохина, после того как его команды вырвала ничью у московского Динамо на последних секундах встречи, передает FOOTBALL.UA. - Счет по игре. Обе команды имели равные шансы на успех. В конце матча, можно сказать, стали свидетелями триллера. Я понимаю Андрея Кобелева. Команда идет в лидерах, в концовке забивают мяч и в дополнительное время теряют два очка. Но надо и нас понимать. Должно было же и нам повезти. Если помните, в игре с Амкаром пропустили на 93-й минуте. За исключение первых минут, когда у наших футболистов дрожали ноги, показали нормальный футбол. Если исходить из того, что за месяц провели восемь матчей. - Не показалось ли вам, что в эпизоде с голом Дмитрия Комбарова, мяч покинул пределы поля? - Я не могу судить об этом. С лавочки не видно, ушел ли мяч, был ли угловой. Рефери принимает решения. Обсуждать судейство не стоит, еще и наказать могут. Я спросил Олега Кузьмина, он сказал, что мяч ушел.