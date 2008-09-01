Корнев: На тренировках играю на всех позициях

Одним из лучших игроков Черноморца в матче в Симферополе был Андрей Корнев, передает FOOTBALL.UA. Универсальный хавбек появился на поле в середине первого тайма, заменив травмированного Евгения Луценко, и мгновенно вошел в игру. Благодаря стараниям Корнева, правый фланг атаки стал для моряков в тот вечер ударным. Именно Корнев ассистировал новобранцу команды Витти, когда тот забил третий мяч в ворота Таврии. - Андрей, вы уже давненько не играли в основном составе, все больше выходите на замену или же остаетесь вне игры. Психологически это давит? - Конечно, игровая практика всегда на руку. В последнее время, когда я не попадал в состав, сам просил, чтобы мне позволили играть за дубль. Очень важно чувствовать игровой ритм. В поединке против Таврии я вышел на замену в первом тайме. Конечно, играть нужно, и мне необходимо было преодолеть определенный барьер. С другой стороны, справляться с ситуацией мне легче, чем молодым футболистам: все-таки я уже давно играю. - Учитывая сложившуюся ситуацию, не было ли желания сменить клуб летом? - Дело в том, что у меня контракт до зимы. Когда срок действия соглашения истечет, тогда посмотрим. Надеюсь, у меня будет выбор. Так что если переходить куда-то, то зимой. Ну а в это межсезонье о трансферных делах даже не задумывался. Подумывал об аренде, но особого желания уходить не было. - То есть зимой точно покинете Одессу? - Нет-нет. Я лишь ответил на заданный вопрос. - Игры за дубль позволяют поддерживать нормальную форму? - Играть нужно однозначно. Как я уже говорил, я сознательно решил играть за дубль. В этом тоже есть свои плюсы. Дубль у нас сильный, играет мощно, побеждает. Это тоже дает возможность почувствовать уверенность в своих силах. Ну а тайм или целый матч в составе дубля - хорошая нагрузка, намного лучше, чем тренировка. - Какие впечатления от игры с Таврией? - Было очень тяжело – с симферопольцами всегда тяжело играть. Таврия - это одиннадцать бойцов. Игры против них – это всегда много борьбы, Таврия является, я бы так сказал, командой английского стиля. Да вообще сейчас нет проходных игр! Легкой поездки не ожидали, тем более, у Таврии сейчас тоже положение незавидное. Ну, слава Богу, везение было на нашей стороне, без него, откровенно говоря, было бы трудно выиграть. На мой взгляд, в этой игре очень важно было, кому первому удастся забить. И ведь перед тем, как мы открыли счет, Вова Гоменюк не реализовал выход один на один… - Перед появлением на поле симферопольского стадиона волновались? Все-таки в составе Таврии вы провели не один сезон… - Волнения не было. Вот когда впервые выходил на поле против бывшей своей команды, какое-то ощущение было внутри… Нечто подобное было и в том поединке, когда Черноморец уступил в Симферополе 0:3. Ну а сейчас, когда выходил, испытывал лишь огромное желание поиграть в футбол. Кто соперник - Таврия или не Таврия – не смотрел. Нам сейчас нужно просто набирать очки, не обращая внимания на имя соперника. - Не удивились, что тренер решил выпустить именно вас на правый фланг полузащиты? - Да я сейчас на тренировках играю на всех позициях, где только возможно (улыбается). К тому же, до Черноморца я в защите играл только по необходимости, больше действовал в полузащите. Так что никаких проблем не возникло, когда заменил Евгения Луценко. - В Таврии осталось немало футболистов, защищавших цвета клуба вместе с вами… - Да. Это Тодич, Гоменюк, Любенович, Гигиадзе, Ковпак, Голайдо… - Симферопольские журналисты после игры вам внимание уделили, с просьбами об интервью обращались? - Времени на интервью не было. Но за игру меня поблагодарили по окончании матча, вообще очень доброжелательно ко мне отнеслись. Особенно приятно было получить подарок от болельщиков Таврии… - И что же за подарок, если не секрет? - Мой фотопортрет, а фото сделано во время матча Таврии и донецкого Металлурга. И подпись: "Андрею Корневу от болельщиков Таврии". Вообще, когда приезжаю в Симферополь, всегда ощущаю теплый прием. - Черноморец сейчас очень нестабилен. Как бы вы это объяснили? - Это очень сложный вопрос, ответить на него трудно. У разных людей разные мнения, свое мнение у футболистов, свое у тренеров. Факт в том, что проблему нужно решать… - На прошлой неделе состоялась встреча команды с руководством. Каким был разговор? - На базе побывал почетный президент клуба Леонид Климов. Беседа прошла в мирном тоне, получился спокойный разговор, в ходе которого Леонид Михайлович постарался настроить нас на хорошую волну. - В нынешнем чемпионате уже зафиксировано немало неожиданных результатов, и многие связывают это с создание Премьер-лиги. А вы эту тонкую связать улавливаете? - Считаю, это чистое стечение обстоятельств. Действительно, трудно понять, что происходит с Шахтером… Ну, зато вместо Шахтера здорово стартовал донецкий Металлург. - Как думаете, чем закончится поединок металлургов против Динамо (беседа состоялась вечером воскресенья, за полчаса до начала матча в Киеве)? - С учетом того, как Динамо обыграло Спартак, думаю, все же победят киевляне… Но мне, хоть я и коренной киевлянин, все же хочется, чтобы Металлург еще немного нас поудивлял.