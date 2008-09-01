Корнев: На тренировках играю на всех позициях

1 сентября 2008, 10:01

Одним из лучших игроков Черноморца в матче в Симферополе был Андрей Корнев, передает FOOTBALL.UA. Универсальный хавбек появился на поле в середине первого тайма, заменив травмированного Евгения Луценко, и мгновенно вошел в игру. Благодаря стараниям Корнева, правый фланг атаки стал для моряков в тот вечер ударным. Именно Корнев ассистировал новобранцу команды Витти, когда тот забил третий мяч в ворота Таврии. - Андрей, вы уже давненько не играли в основном составе, все больше выходите на замену или же остаетесь вне игры. Психологически это давит? - Конечно, игровая практика всегда на руку. В последнее время, когда я не попадал в состав, сам просил, чтобы мне позволили играть за дубль. Очень важно чувствовать игровой ритм. В поединке против Таврии я вышел на замену в первом тайме. Конечно, играть нужно, и мне необходимо было преодолеть определенный барьер. С другой стороны, справляться с ситуацией мне легче, чем молодым футболистам: все-таки я уже давно играю. - Учитывая сложившуюся ситуацию, не было ли желания сменить клуб летом? - Дело в том, что у меня контракт до зимы. Когда срок действия соглашения истечет, тогда посмотрим. Надеюсь, у меня будет выбор. Так что если переходить куда-то, то зимой. Ну а в это межсезонье о трансферных делах даже не задумывался. Подумывал об аренде, но особого желания уходить не было. - То есть зимой точно покинете Одессу? - Нет-нет. Я лишь ответил на заданный вопрос. - Игры за дубль позволяют поддерживать нормальную форму? - Играть нужно однозначно. Как я уже говорил, я сознательно решил играть за дубль. В этом тоже есть свои плюсы. Дубль у нас сильный, играет мощно, побеждает. Это тоже дает возможность почувствовать уверенность в своих силах. Ну а тайм или целый матч в составе дубля - хорошая нагрузка, намного лучше, чем тренировка. - Какие впечатления от игры с Таврией? - Было очень тяжело – с симферопольцами всегда тяжело играть. Таврия - это одиннадцать бойцов. Игры против них – это всегда много борьбы, Таврия является, я бы так сказал, командой английского стиля. Да вообще сейчас нет проходных игр! Легкой поездки не ожидали, тем более, у Таврии сейчас тоже положение незавидное. Ну, слава Богу, везение было на нашей стороне, без него, откровенно говоря, было бы трудно выиграть. На мой взгляд, в этой игре очень важно было, кому первому удастся забить. И ведь перед тем, как мы открыли счет, Вова Гоменюк не реализовал выход один на один… - Перед появлением на поле симферопольского стадиона волновались? Все-таки в составе Таврии вы провели не один сезон… - Волнения не было. Вот когда впервые выходил на поле против бывшей своей команды, какое-то ощущение было внутри… Нечто подобное было и в том поединке, когда Черноморец уступил в Симферополе 0:3. Ну а сейчас, когда выходил, испытывал лишь огромное желание поиграть в футбол. Кто соперник - Таврия или не Таврия – не смотрел. Нам сейчас нужно просто набирать очки, не обращая внимания на имя соперника. - Не удивились, что тренер решил выпустить именно вас на правый фланг полузащиты? - Да я сейчас на тренировках играю на всех позициях, где только возможно (улыбается). К тому же, до Черноморца я в защите играл только по необходимости, больше действовал в полузащите. Так что никаких проблем не возникло, когда заменил Евгения Луценко. - В Таврии осталось немало футболистов, защищавших цвета клуба вместе с вами… - Да. Это Тодич, Гоменюк, Любенович, Гигиадзе, Ковпак, Голайдо… - Симферопольские журналисты после игры вам внимание уделили, с просьбами об интервью обращались? - Времени на интервью не было. Но за игру меня поблагодарили по окончании матча, вообще очень доброжелательно ко мне отнеслись. Особенно приятно было получить подарок от болельщиков Таврии… - И что же за подарок, если не секрет? - Мой фотопортрет, а фото сделано во время матча Таврии и донецкого Металлурга. И подпись: "Андрею Корневу от болельщиков Таврии". Вообще, когда приезжаю в Симферополь, всегда ощущаю теплый прием. - Черноморец сейчас очень нестабилен. Как бы вы это объяснили? - Это очень сложный вопрос, ответить на него трудно. У разных людей разные мнения, свое мнение у футболистов, свое у тренеров. Факт в том, что проблему нужно решать… - На прошлой неделе состоялась встреча команды с руководством. Каким был разговор? - На базе побывал почетный президент клуба Леонид Климов. Беседа прошла в мирном тоне, получился спокойный разговор, в ходе которого Леонид Михайлович постарался настроить нас на хорошую волну. - В нынешнем чемпионате уже зафиксировано немало неожиданных результатов, и многие связывают это с создание Премьер-лиги. А вы эту тонкую связать улавливаете? - Считаю, это чистое стечение обстоятельств. Действительно, трудно понять, что происходит с Шахтером… Ну, зато вместо Шахтера здорово стартовал донецкий Металлург. - Как думаете, чем закончится поединок металлургов против Динамо (беседа состоялась вечером воскресенья, за полчаса до начала матча в Киеве)? - С учетом того, как Динамо обыграло Спартак, думаю, все же победят киевляне… Но мне, хоть я и коренной киевлянин, все же хочется, чтобы Металлург еще немного нас поудивлял.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять