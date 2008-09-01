Брэдли продолжит карьеру в Германии

Лидер голландского Херенвена Майкл Брэдли отказался от перехода в один из английских клубов и предпочел продолжить карьеру в бундеслиге, передает FOOTBALL.UA. Им интересовались Миддлсбро, Ньюкасл и Блэкберн, но в итоге Майкл не захотел перебираться в Премьер-лигу. Брэдли подпишет предварительный контракт с Боруссией из Менхенгладбаха и переедет в Германию в январе. Клубы сегодня должны достигнуть окончательной договоренности по этому вопросу. Трансфером Майкла занимается спортивный директор Гладбаха, знаменитый в прошлом игрок Кристиан Циге.