Главный тренер киевского Динамо Юрий Семин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал августовские выступления киевского клуба."Мы очень удовлетворенны тем, как удалось провести августовские матчи. Нам было достаточно непросто – все-таки, играли через три дня на четвертый. Но я благодарен игрокам, которые выдержали эту нагрузку и большое напряжение. После сегодняшней победы они разъедутся по своим сборным, информирует «Корреспондент». В сентябре у нас начнется новый цикл, перед командой будут стоять новые задачи. Игрой, которую удалось продемонстрировать сегодня, я удовлетворен. Тем не менее, без нюансов не обошлось – имею в виду удаление. Но это жизненная ситуация", - заявил тренер киевского Динамо Юрий Семин. "Украинский чемпионат растет и стает интереснее. Уверен, в скором времени команды, пребывающие внизу турнирной таблицы, подтянутся к лидерам и смогут также отбирать очки у лидеров", - отметил Семин. В воскресенье, 31 августа, в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо в тяжелом противостоянии одержали победу над неожиданным лидером чемпионата донецким Металлургом.