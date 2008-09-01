Гладкий: Рано поверили в свою победу

1 сентября 2008, 10:19

Покидая свою раздевалку после матча с запорожским «Металлургом», хозяева поля явно были не довольны результатом поединка. Но, несмотря на подавленное настроение, «горняки» нашли в себе силы дать пусть немногословную, но оценку только-только завершившемуся матчу, передает «Спорт.com.ua». Владимир Езерский: - Чего сегодня нам не хватило для победы? Забитых голов. У команды из Запорожья сегодня было боевое настроение, они вышли на поле, боролись до последней минуты. Что-то у них не получалось, но у них были коллективные действия, они быстро действовали на контратаках. Не исключено, что у нас где-то у кого-то есть проблемы с мотивацией. Объективно оценить ситуацию я не могу, потому как на поле провел первую половину игры, поэтому о втором тайме судить могу только лишь как зритель. Могу сказать, что «Металлург» продемонстрировал высокую дисциплину и организованность. Те моменты, которые у них возникали, они использовали. Рустам Худжамов: - Рустам, голы, забитые сегодня в ворота «Шахтера», справедливы? - Сейчас мне сложно об этом судить... Выигрывали 2:0, и в итоге сыграть в ничью... Конечно, можно говорить, что это не совсем справедливо. Нужно посмотреть, какие причины привели к такому результату. - На твой взгляд, каковы могут причины? - Мне кажется, что в какой-то момент мы остановились. Видимо, посчитали, что игра сделана – 2:0, и осталось только красиво довести поединок до конца. Но красиво не получилось. Александр Гладкий: - Александр, что, по-твоему, сегодня помешало выиграть? - Наверное, мы слишком рано поверили в свою победу. Мы почему-то остановились, чего делать не стоило. Нужно было продолжать играть так, как играли в первом тайме. - Со стороны «Шахтера» не было недооценки противника? - Нет-нет, все отдавались на поле. Это нельзя назвать каким-то невезением или не фартом, просто-напросто каждому из нас нужно заглянуть внутрь себя, покопаться там, определиться. - Проблемы с мотивацией, с настроением... - Не исключено. Самая глупая ошибка, которую мы сегодня допустили, – рано поверили в свою победу. Дмитрий Чигринский: - Дмитрий, что случилось с командой во втором тайме? - Может быть, расслабились. Хотя тревожные звоночки у наших ворот были и в первом тайме. Нельзя сказать, что первую половину матча мы провели мощно, хотя и выигрывали 2:0. Наверное, на нашей стороне была удача. Мы слишком многое позволяли сопернику, мне кажется, они были посвежее нас - в движении они нас, наверное, превзошли. - И все-таки… «Металлург» сравнял счет из-за того, что гости прибавили во втором тайме, или вы где-то расслабились? - Во втором тайме мы, скажем так, выглядели уставшими. Будь мы поувереннее, надежней контролируя мяч… Раз пропустили их контратаку, второй… На третий раз они чувствовали себя уверенней, они поверили, что могут создавать моменты. И в итоге...

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