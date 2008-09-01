Путин поставил российским олимпийцам «тройку»

Премьер-министр РФ Владимир Путин оценил выступление российской сборной на Олимпиаде в Пекине, которая прошла с 8 по 24 августа, на «удовлетворительно». «Удовлетворительно. Можно было бы и получше», - сказал Путин на встрече в понедельник во Владивостоке со студентами дальневосточных вузов в ответ на просьбу поделиться впечатлениями о выступлении российских спортсменов в Пекине. Как напомнил Путин, в Пекине «как всегда, считали количество медалей, и их (у российской сборной) было меньше, чем на прошлой Олимпиаде». «В конечном итоге это тоже показатель», – сказал глава правительства. Он подчеркнул, что «наши соседи на Востоке, китайские спортсмены готовились особенно интенсивно к этим играм, и недополученные нами медали ушли в основном туда». Путин также заметил, что «и англичане набрали больше медалей, чем в прошлый раз». Вместе с тем, премьер подчеркнул, что у российской сборной есть большие возможности. «Наша команда молодая и перспективная. Я считаю, что ее выступление было неплохим. А за тех спортсменов, которые добились выдающихся результатов, мы должны порадоваться и поздравить их», - приводит слова Путина «РИА«Новости».