Президента «Ювентуса» заперли в туалете

Президент туринского «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи подтвердил, что недавно обиженный игрок команды Тьягу Мендешем запер его в туалете раздевалки. «Я рассказал эту позорную историю другу по секрету. Но она как-то просочилась в СМИ, – приводит слова Джильи «Газета.Ru». – Меня спас наш капитан Алессандро дель Пьеро. Когда он проходил мимо, то услышал стуки в дверь. Он предложил ломать дверь. Но я ему сказал, что это должен сделать кто-то другой, поскольку Алекс должен подойти в здравии к началу чемпионата». Тьягу был обижен на президента, за то что тот не поспособствовал его переходу в другой клуб. Португальцу предлагали английский «Эвертон» и «Монако», но он хотел играть в Лиге чемпионов. Президент клуба выразил надежду что, Тьягу найдет клуб до окончании трансфертного окна.