Бенитес: Одно очко тоже неплохо

Несмотря на не впечатляющий матч с «Астон Виллой», который завершился нулевой ничьей, тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес похвалил характер своих игроков и вообще остался доволен. «Думаю, это был очень трудный матч, мы могли как выиграть, так и проиграть его, так что в результате все сложилось неплохо для обеих команд, - сказал Рафа. – Конечно, без Джеррарда и с потерей Торреса всегда возникают проблемы, но команда очень старалась, проявила характер и нужно отдать ребятам должное. Жаль, что мы не выиграли, но получить здесь одно очко тоже неплохо», сообщает «Спорт.com.ua».