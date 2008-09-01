Месси: Впереди еще долгий сезон

Звезды «Барселоны» проанализировали матч с «Нумансией» и выдвинули свои причины своего неожиданного поражения со счетом 0:1. Например, Месси считает, что во всем виновато поле. «На этой площадке очень сложно играть, потому что поле меньше и у нас было не так много пространства, чтобы развивать свои комбинации, как на предсезонных играх, - сказал олимпийский чемпион. – Мы играли не очень хорошо, но все равно создавали моменты, нам не хватило только немного удачи, чтобы забить. К счастью, впереди еще длинный сезон и мы должны смотреть вперед», информирует «Спорт.com.ua». Вице-капитан Хави тоже попенял на поле, хотя признался, что это не единственная причина поражения. «Нумансия» отыграла превосходно, в то время как у нас ничего не получалось, что бы мы ни пробовали, - начал он. – Поле было очень сухое, и от этого нам пришлось еще сложней. Конечно, мы расстроены результатом. Процент наших атак был очень низок, нам нужно работать над этим. У нас нет других оправданий».