Андреев встретится с Федерером

Российский теннисист Игорь Андреев вышел в четвертый круг US Open, одержав уверенную победу в трех сетах над испанцем Фернандо Вердаско. За выход в четвертьфинал Андреев сыграет со второй ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. Победитель этой пары встретится с победителем матча Николай Давыденко – Жиль Мюллер, информирует «Советский спорт». Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Призовой фонд 20 653 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд 1/16 финала Энди Роддик (США, 8) – Андреас Сеппи (Италия, 31) – 6:2, 7:5, 7:6 (7:4) Новак Джокович (Сербия, 3) – Марин Чилич (Хорватия, 30) – 6:7 (7:9), 7:5, 6:4, 7:6 (7:0) Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Радек Штепанек (Чехия, 28) – 6:3, 6:3, 6:2 Фернандо Гонсалес (Чили, 11) – Ярко Ниеминен (Финляндия) – 7:5, 6:4, 6:7 (3:7), 6:1 Томми Робредо (Испания, 15) – Жо-Уилфрид Тсонга (Франция,19) – 7:6 (7:2), 6:2, 6:3 Жиль Мюллер (Люксембург) – Николас Альмагро (Испания, 18) – 6:7 (3:7), 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 7:5 Игорь Андреев (Россия, 23) – Фернандо Вердаско (Испания, 13) – 6:2, 6:4, 6:4 В 1/8 финала встречаются: Роддик – Гонсалес Робредо – Джокович Николай Давыденко (Россия, 5) – Мюллер Андреев - Федерер