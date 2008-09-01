Маглойр перейдет в «Майами»

Центровой Джамал Маглойр (30 лет, 211 см) достиг договоренности о подписании контракта с "Майами", сообщает «Спорт Экспресс». За свою восьмилетнюю карьеру баскетболист выступал за "Шарлотт Хорнетс" (впоследствии эта команда переехала в Нью-Орлеан), "Милуоки", "Портленд", "Нью-Джерси" и "Даллас", а его показатели в среднем за матч составляют 8,6 очка и 7,3 подбора. Кроме того, клуб из Флориды в настоящее время занят поисками разыгрывающего на тот случай, если прежний плеймейкер "Хит" Крис Куинн, имеющий статус свободного агента, не согласится подписать новое соглашение.