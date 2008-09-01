Рыжков: Ни секунды не сомневался в победе

18-летний атакующий хавбек "Спартака" Владислав Рыжков дебютировал в основном составе в матче с нальчикскими одноклубниками. Он отдал голевую передачу Прудникову, который и забил победный гол. Рыжков в интервью официальному сайту клуба признался, что не волновался перед поединком, информирует «Спорт Экспресс». - Перед игрой мне позвонил отец и нашел нужные слова, - сказал после матча Рыжков. - Здорово поддержали меня и мои воронежские земляки - Рома Шишкин и Иван Саенко. Ну и, конечно, главный тренер. Благодарен Игорю Анатольевичу Ледяхову за доверие, которое он мне оказал. - Сильно волновались? - Нет. Выходил на поле без излишней нервозности. С детства не привык мандражировать, и мне, признаться, все равно против кого играть. - А какие слова услышали от Ледяхова перед выходом на замену? - "Выходи и играй, как ты умеешь". - С Прудниковым у вас наигранная связка с дубля сохранилась? - Да. Мы хорошо понимаем друг друга. Мой воронежский земляк Рома Шишкин отдал мне хороший пас, я "вытянул" одного игрока на себя и сделал передачу в штрафную на Прудникова, а Саша там здорово разобрался. - Когда на 92-й минуте гости сравняли счет, какие мысли пришли вам в голову? - Хотите - верьте, хотите - нет, но я ни секунды не сомневался в том, что мы выиграем. Ни до, ни во время матча, поэтому в концовке был уверен - наша команда обязательно забьет второй гол. По игре мы заслуживали победы. Если бы не выиграли у Нальчика, это была бы громадная несправедливость.