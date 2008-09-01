Робиньо хочет в «Челси», но клуб его не понимает

Нападающий мадридского "Реала" Робиньо выступил с резкой критикой руководства клуба, которое не желает продавать его "Челси". "Ситуация не изменилась, - передает слова Робиньо NEWSru.com. – Я хочу уйти из "Реала" и играть за "Челси". Начиная с мая, я пытался подписать с клубом новый контракт, но руководство ничего не хотело об этом знать, будучи уверенными, что подпишут Криштиану Роналду. В итоге "Реал" никого не купил и не хочет меня отпускать. Хотя президент клуба Рамон Кальдерон сказал мне, что если поступит хорошее предложение, то они отпустят меня. "Челси" сделал отличное предложение, и я не знаю, что еще нужно? " По сведениям СМИ, лондонский клуб предложил "Реалу" за 24-летнего игрока около 35 миллионов евро. Кстати, главный тренер мадридцев Бернд Шустер не включил Робиньо в состав на матч первого тура чемпионата Испании против "Депортиво", объяснив это тем, что бразилец не готов играть, поскольку его голова занята мыслями о возможном переходе.