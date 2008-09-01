«Шахтер» отправил детей в школу

1 сентября донецкий "Шахтер" поздравил учащихся с началом учебного года. По традиции, не обошлось без подарков: все школы Донецка и Донецкой области получили методические материалы по различным предметам, а сами ученики – дневники, сообщает Террикон. Еще более масштабный проект ожидает среднюю школу №63. Уже в январе следующего года здесь начнется строительство нового учебного корпуса. Стоимость проекта оценивается в 25 млн. гривен, а открытие здания запланировано через 2-2,5 года после начала строительства. Но все это в будущем, а пока гостей приветствовали на торжественной линейке. И главное событие любого подобного мероприятия - первый звонок. А изюминкой стало участие в этом процессе лучшего футболиста Украины Фернандиньо, прокатившего у себя на плече первоклашку.