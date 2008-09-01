Родионова и Пучек не вышли в ¼ финала US Open

В 1/8 финала женского парного разряда US Open Татьяна Пучек и Анастасия Родионова уступили в двух сетах с одинаковым счетом 3:6 Марине Эракович и Елене Костанич-Тошич, информирует «Советский спорт». Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 20 653 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд 1/8 финала Кара Блэк/Лизель Хубер (Зимбабве/США, 1) – Джули Дитти/Карли Галликсон (США) – 6:2, 6:2 Анабель Медина-Гарригес/Вирхиния Руано-Паскуаль (Испания, 5) – Клаудиа Янс/Алисия Росольска (Польша) – 6:3, 6:3 Янь Цзы/Чжэн Цзи (Китай, 8) – Жанет Хусарова/Шуай Пэн (Словакия/Китай, 11) – 4:6, 6:3, 6:1 Лиза Рэймонд/Саманта Стосур (США/Австралия, 10) – Алена Бондаренко/Катерина Бондаренко (Украина, 7) – 7:6 (7:3), 6:3 Ракель Копс-Джонс/Эбигэйл Спирз (США) – Стефани Форетц/Камиль Пен (Франция) – 6:4, 7:6 (7:1) Марина Эракович/Елена Костанич-Тошич (Новая Зеландия/Хорватия) – Татьяна Пучек/Анастасия Родионова (Белоруссия/Россия) – 6:3, 6:3