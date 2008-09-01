Нолан извинился перед болельщиком

Полузащитник "Болтона" Кевин Нолан извинился перед одним из болельщиков команды за свое поведение. После нулевой ничьей с "Вест Бромвичем" футболист возвращался в подтрибунное помещение, но его внимание привлек один из фанатов, который что-то кричал футболистам. Нолан вступил с ним в словесную перепалку, однако впоследствии полузащитник осознал свою ошибку и признался, что хочет попросить прощения у этого болельщика. "У нас произошел инцидент с одним из фанатов. Мы с ним перекинулись парой слов. Я не должен был делать этого, просто я был очень расстроен и раздражен. Хочу увидеть его, чтобы попросить прощения. Не буду рассказывать, что именно он кричал мне. Я же его призывал спуститься и объяснить мне лично, что мы делаем неправильно. На самом деле, я искренно хотел узнать, что же, по его мнению, я делаю не так", - сказал Нолан в интервью «Спорт Экспресс».