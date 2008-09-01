ЧФР уволил главного тренера и нацелился на Протасова

Руководство чемпиона Румынии ЧФР отправило в отставку главного тренера команды Иоана Андоне, сообщает «Спорт Экспресс». Причиной стало неудовлетворительное выступление клуба, которому 16 сентября предстоит дебютировать в групповом турнире Лиги чемпионов. Из шести стартовых матчей чемпионата Румынии-2008/09 ЧФР выиграл лишь два, а еще два свел вничью и в результате занимает лишь 11-е место в турнирной таблице. По сообщениям СМИ, теперь клуб из Клужа может возглавить Олег Протасов, недавно уволенный из "Днепра", либо итальянец Франческо Гвидолин.