Федерер требует повышения премиальных на турнирах Большого шлема

Швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что суммы призовых выплат теннисистам на турнирах серии Большого Шлема должны быть увеличены, передает «Корреспондент». "Я знаю, что призовые фонды на всех турнирах постоянно растут, и, конечно, это не может нас не радовать. Это говорит о том, что за последние 40 лет теннис претерпел качественные изменения. Но в то же время, я думаю, что турниры серии Большого Шлема должны увеличить суммы призовых выплат игрокам", - сказал теннисист, комментируя новый календарь на 2009 год. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль считает, что главная проблема календаря осталась прежней - жесткий график европейского грунтового сезона. "Друг за другом идут турниры в Монте-Карло, Барселоне и Риме. Это очень тяжело для специалистов по игре на грунте. Я сейчас говорю не только о себе, а обо всех испанских и латиноамериканских теннисистах", - заметил Надаль. С 2009 года календарь Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) претерпел ряд изменений. Так, итоговый турнир будет проводиться в Лондоне. А Шанхай, который в нынешнем сезоне в последний раз примет итоговый турнир ATP, со следующего года будет проводить турнир серии Мастерс. Мадридский Мастерс поменяет свои сроки и вместо октября будет проходить в мае, в преддверии Ролан Гаррос. Кроме этого, после 13-летнего отсутствия теннис возвращается в ЮАР, где в начале февраля в Йоханнесбурге состоится турнир. Сезон ATP 2009 года открывается 5 января турнирами в Дохе (Катар), Ченнае (Индия) и Брисбене (Австралия). Итоговый турнир в Лондоне стартует 23 ноября. Четырехкратный чемпион Роджер Федерер выиграл свой 30-й матч подряд на Открытом чемпионате США по теннису. В воскресенье в рамках третьего раунда вторая ракетка мира очень уверенно обыграл чеха Радека Штепанека, посеянного под 28-м номером - 6:3, 6:3, 6:2.