Харитонов: Все на нас надеются

Новобранец нижегородского «Торпедо» Александр Харитонов заявил, что доволен совей нынешней командой. «Меня все устраивает. Команда у нас молодая, интересная. Наверно, есть небольшая проблема с сыгранностью, потому что в команду пришло немало новичков. Но, думаю, все у нас должно получиться, – заявил Харитонов в интервью «Газета.Ru». –Буквально на днях встречались с губернатором Валерием Шанцевым. Он признался, что все очень любят нас и надеются на успехи. В Нижнем Новгороде стараются сделать все, чтобы нам было комфортно, как в бытовом, так и в тренировочном плане. Болельщики здесь наверняка тоже замечательные. Мне пока не доводилось сыграть за «Торпедо» в их присутствии, но я хорошо помню, когда приезжал сюда с «Динамо» – здесь всегда был полный дворец. И даже когда «Торпедо» проигрывало, болельщики все равно его поддерживали».