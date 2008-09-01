Фомин: Главное, что нам «Милан» не попался

1 сентября 2008, 12:00

Недавно восстановившийся после травмы 22-летний нападающий харьковчан может стать одним из. джокеров в колоде Мирона Маркевича в поединке с «Днепром». Учитывая, что «сербский украинец» Марко Девич никак не может обрести прошлогодних кондиций, Руслан Фомин может составить дуэт в нападении Жажа. - В поединке прошлого тура против «Ильичевца» вы провели на поле почти весь второй тайм и имели неплохую возможность открыть счет своим голам в этом чемпионате. Как можете оценить свое состояние? - поинтересовался «Спорт Экспресс» у Фомина. - Восстановление после травмы - неприятный процесс, по окончании которого нужно некоторое время для того, чтобы обрести психологическую уверенность, войти в игровой ритм. Что касается физических кондиций, то в этом плане чувствую себя нормально, готов сыграть и помочь команде достичь положительного результата. - Как проходит подготовка к матчу с «Днепром»? - Готовимся со всей серьезностью. Вот уже пять дней, как находимся на мини-сборе в Запорожье, откуда в день матча отправимся на место предстоящей баталии в Днепропетровск. Понимаем, что после вылета с Кубка УЕФА хозяева поля приложат максимум усилий для того, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками, но и мы будем играть исключительно на победу. - Тренеры вам не объясняли, почему к игре с «Днепром» готовитесь в Запорожье, а не в Харькове? - Нет. Перед матчем с «Ильичевцем» нас просто уведомили, что перед матчем с «Днепром» заезжаем на сбор в Запорожье. - Для вас поединки против «Днепра» имеют такое же эмоциональное значение, как и встречи с «Динамо» и «Шахтером»? - Пожалуй, да. В последнее время «Днепр» борется за высокие места, выступает в Кубке УЕФА, поэтому, естественно, что матчи с участием этой команды носят особое, можно даже сказать принципиальное значение. Недаром ведь этот поединок считается одним из центральных в туре? - В этом сезоне вам удалось увезти очки с Киева и Донецка. Это добавляет уверенности в своих силах накануне игры с «Днепром»? - Конечно! Тем более что в матче против «Динамо» и первом тайме игры против «Шахтера» нам удалось показать очень неплохой футбол. Постараемся проявить себя с лучшей стороны и в игре с днепрянами. Что касается календаря, то втором круге, когда будем принимать грандов на своем поле, думаю, будет немного полегче. - После вылета с Кубка УЕФА на тренерском мостике «Днепра» произошла рокировка: место Олега Протасова занял бывший спортивный директор Владимир Бессонов. Это скажется на действиях днепрян? - Безусловно, вылет от среднего по европейским меркам клуба не может не раззадорить игроков «Днепра», и на матч с «Металлистом» они выйдут сверхмотивированными. Да и назначение нового главного тренера почти всегда дает команде эмоциональный всплеск. - На теоретических занятиях игру «Днепра» вы уже разбирали? - Да. Смотрели недавно их матч против «Шахтера». Думаю, перед игрой еще вернемся к разбору игры соперника. - А о прошлогоднем фиаско в Днепропетровске часом не вспоминали? - Нет. По крайней мере, реваншистских настроений у нас нет. Хотя, конечно же, неприятный осадок после того поединка у нас остался. В Днепропетровске постараемся сыграть в свою игру и показать хороший футбол. - Как в команде восприняли жеребьевку Кубка УЕФА? - Нормально. Самое главное, что нам «Милан» не попался (улыбается). - Мирон Маркевич в интервью «СЭ» наоборот пожалел, что не доведется сыграть против «россо-нери»... - Даже не знаю. Может, Мирон Богданович пошутил. На мой взгляд, соперник нам вполне по силам. Конечно, «Бешикташ» - это один из грандов турецкого футбола, команда, которая еще в прошлом году выступала в Лиге чемпионов. Но, как по мне, с турками можно играть на равных. Тем более что по сравнению с прошлым годом, когда мы противостояли «Эвертону», у нас уже появился хоть и небольшой, но опыт выступления на международной арене. - Не считаете, что находящийся в кризисе «Спартак», который тоже мог выпасть «Металлисту», был бы более приемлемым вариантом? - Кто знает... Конечно, в матчах против «Динамо» красно-белые выглядели не лучшим образом, но где гарантия, что они не прибавят к поединкам первого раунда Кубка УЕФА? Тем более что против украинской команды у «Спартака» была бы двойная мотивация. Лично я жребием доволен: намного интереснее сыграть против европейского клуба, чем против «Спартака».

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