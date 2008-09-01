Бокс. Названа дата следующего боя Валуева

Российский боксер-тяжеловес Николай Валуев, который 31 августа завоевал чемпионский титул по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация), проведет свой следующий бой 13 декабря. Об этом сообщает «Спорт» со ссылкой на промоутера Валуева Вильфрида Зауэрланда. Имена возможных соперников россиянина не разглашаются. Пока неизвестно, будет ли следующим соперником Валуева узбекский боксер Руслан Чагаев, которому WBA предоставила статус "временно недействующего чемпиона" (champion in recess). 26 июня 2008 года Чагаев, обладавший чемпионским титулом, порвал ахиллово сухожилие на левой ноге и выбыл из строя примерно на полгода, из-за чего его бой с Валуевым пришлось отменить. Чагаев обязан встретиться с Валуевым до 26 июня 2009 года, в противном случае он будет лишен чемпионского звания. В воскресенье, 31 августа, Валуев стал чемпионом мира, победив по очкам американца Джонни Руиса. Россиянину была присуждена победа единогласным решением судей. Оценивая поединок Валуев - Руис, Чагаев заявил, что считает решение арбитров ошибочным. По словам узбекского боксера, справедливым результатом боя была бы ничья.