П/футбол. Чемпионом Украины стал «БРР»

С 27 по 31 августа на центральном городском пляже «Аркадия» в Одессе проходили матчи Суперфинала Чемпионата Украины по пляжному футболу 2008 года в Высшей лиге. Напомним, что главный трофей года по пляжному футболу разыгрывался среди восьми лучших футбольных команд, набравших наибольшее количество очков по итогам Гран-при Киева, Кременчуга, Запорожья, Харькова, Днепропетровска и Севастополя в период с мая по август 2008 года. Показав захватывающий и результативный футбол на протяжении целого сезона, в Суперфинал прошли четыре киевские клуба – «Метробуд», «БРР», «Новая Эра» и «Майндшер», а также «Старт» (Ильичевск), «Глория» (Одесса), «ПФС» (Севастополь) и «ЖБК» (Харьков). Восемь команд составили две группы по четыре. По результатам отборочных игр Суперфинала в полуфинал попадали только 4 команды, по 2 лучшие из каждой группы. Ими стали четыре киевских клуба – из группы «А»: «Метробуд» и «БРР», а из группы «Б» – «Новая Эра» и «Майндшер». В итоге, полуфинальные пары были составлены так – «БРР» играл против «Новой Эры», а «Майндшер» боролся с «Метробудом». Исповедуя оборонительный футбол, киевские «банкиры» и чемпионы 2007 года показали как нужно правильно играть в защите. Обилия голов ждать не приходилось, зато можно было посмотреть на тактическую борьбу. В ней сильнее оказались «пляжники» из «БРР» – они уверенно победили со счетом 2:1, тем самым лишив «Новую Эру» надежд повторить свой прошлогодний успех. А в следующем полуфинальном матче блистали «звезды» украинской сборной и игроки «Майндшера» Евгений Вареница и Александр Пилипенко. Именно благодаря усилиям этих двух игроков, их команда смогла победить в непростом и очень напряженном противоборстве еще один киевский клуб «Метробуд». Встреча закончилась со счетом 5:4. Итак, в решающем матче Чемпионата Украины-2008 встретились «Майндшер» и «БРР». А за бронзу боролись «Метробуд» и «Новая Эра». 31 августа, состоялись финальные игры Суперфинала. Матч за третье место выиграла команда «Метробуд», победившая «Новую Эру» со счетом 5:3. Главный матч Чемпионата состоялся между «Майндшером» и «БРР». Победу и звание чемпиона Украины по пляжному футболу Высшая лига-2008, а так же трофей в 75 тысяч долларов - завоевала команда «БРР», уверенно переиграв своих соперников со счетом 4:3. Голы за «Майндшер» забили Е. Вареница (15, 19) и А. Пилипенко (34), а за «БРР» отличились Бенджамин (1), В. Бакуменко (4, 16) и О. Зборовский (28). Лучшим голкипером Чемпионата стал Виталий Сидоренко («БРР»), лучшим бомбардиром – Олег Войников (21 мяч), а лучшим игроком – Александр Пилипенко («Майндшер»). Виталий Сидоренко, голкипер «БРР»: - Я уже 4 года играю в Чемпионате Украины, и для меня эта победа была особенно долгожданной. Я очень рад, что мы смогли найти свою игру и показать всем, чего мы достойны! Я безумно счастлив и горд за свою команду! Сергей Харченко, президент АПФУ: - Несмотря на то, что «БРР» были новичками этого сезона Высшей лиги, им хватило сил, желания и умения пробиться в финал и одержать такую важную победу. Поздравляем нового Чемпиона!