Хиддинк огласил состав сборной России

В понедельник тренерский штаб национальной сборной России обнародовал список игроков, вызванных для подготовки к отборочному матчу чемпионата мира-2010 с командой Уэльса, который пройдет 10 сентября на стадионе «Локомотив», сообщает официальный сайт РФС. В списке значатся 20 игроков: вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Вячеслав Малафеев («Зенит»), Сергей Рыжиков («Рубин»), защитники Александр Анюков («Зенит»), Алексей Березуцкий, Владимир Березуцкий, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Денис Колодин («Динамо»), Ренат Янбаев («Локомотив»), полузащитники Динияр Билялетдинов, Дмитрий Торбинский (оба – «Локомотив»), Владимир Быстров, Иван Саенко (оба – «Спартак» М), Юрий Жирков (ЦСКА), Константин Зырянов («Зенит»), Сергей Семак («Рубин»), Игорь Семшов («Динамо»), нападающие Андрей Аршавин, Павел Погребняк (оба – «Зенит»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм» Англия). Футболисты сборной России начнут подготовку к матчу с командой Уэльса в среду.