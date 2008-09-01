Хоккей. КХЛ «порвала» свои обязательства перед НХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ), заменившая российскую Суперлигу, объявила, что считает себя свободной от каких-либо обязательств по соблюдению запрета на переходы игроков, имеющих действующие контракты в НХЛ. Об этом говорится в официальном заявлении КХЛ, опубликованного на сайте лиги. Такое решение вызвано тем, что клубы НХЛ нарушили достигнутую договоренность о взаимном уважении контрактов, заключив соглашения с Андреем Локтионовым и Вячеславом Войновым. Локтионов имеет действующий контракт с ярославским "Локомотивом", права на Войнова принадлежат челябинскому "Трактору". 28 августа Локтионов и Войнов перешли с "Лос-Анджелес Кингс". В день публикации заявления КХЛ состоялся еще один переход российского игрока. Хоккеист казанского "Ак Барса" Максим Майоров 30 августа подписал контракт с "Коламбус Блю Джекетс". 11 июля 2008 года россиянин Александр Радулов перешел в уфимский "Салават Юлаев", имея контракт с клубом НХЛ "Нэшвилл Предаторс". Сделка была заключена, поскольку между НХЛ и КХЛ не существовало договора, регулирующего переходы игроков. Также другой российский игрок Федор Федоров подписал соглашение с клубом "Нью-Джерси Девилс", несмотря на то, что числился в составе московского "Динамо". Представители руководства НХЛ, Ассоциации игроков НХЛ и Международной федерации хоккея (ИИХФ) встретились 11 июля, чтобы решить вопрос о заключении контрактов с игроками, желающими перейти из одной лиги в другую. По итогам переговоров, хоккеистам, имеющим действующие соглашения, было запрещено переходить в другие клубы. По словам главы КХЛ Александра Медведева, 6 сентября в штаб-квартире ИИХФ в Цюрихе состоится совещание, после которого будут определены дальнейшие действия в отношении НХЛ.