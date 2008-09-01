Капелло отказался от услуг Оуэна

Главный тренер сборной Англии по футболу Фабио Капелло заявил, что он не вызвал нападающего Майкла Оуэна на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2010 года из-за плохой физической формы игрока. Капелло отметил, что Оуэн - хороший футболист, но еще не набрал оптимальных кондиций, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. В трех первых матчах чемпионата Англии сезона-2008/09 за "Ньюкасл" Оуэн забил один гол. 23 августа он принес своей команде победу над "Болтоном" (1:0). 30 августа в матче третьего тура против лондонского "Арсенала" (0:3) нападающий провел на поле все 90 минут. 6 и 10 сентября сборная Англии в рамках отборочного турнира ЧМ-2010 проведет выездные матчи против Андорры и Хорватии. Кроме Оуэна в состав английской команды из-за травм не попали Стивен Джеррард, Оуэн Харгривз и Майкл Каррик. Состав сборной Англии Вратари: Дэвид Джеймс ("Портсмут"), Роберт Грин ("Вест Хэм"), Пол Робинсон ("Блэкберн"). Защитники: Уэйн Бридж ("Челси"), Уэс Браун ("Манчестер Юнайтед"), Эшли Коул ("Челси"), Рио Фердинанд ("Манчестер Юнайтед"), Глен Джонсон ("Портсмут"), Джон Терри ("Челси"), Джолеон Лескотт ("Эвертон"), Мэттью Апсон ("Вест Хэм"). Полузащитники: Гарет Барри ("Астон Вилла"), Джимми Баллард ("Фулхэм"), Джермейн Дженас ("Тоттенхэм"), Джо Коул ("Челси"), Дэвид Бентли ("Тоттенхэм"), Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Стюарт Даунинг ("Мидлсбро"), Дэвид Бекхэм ("Лос-Анджелес Гэлакси", США). Нападающие: Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед"), Джермейн Дефо ("Портсмут"), Тео Уолкотт ("Арсенал"), Эмиль Хески ("Уиган").