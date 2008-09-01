На Красной Площади устроят «мордобой» с участием Маскаева и Ибрагимова

В День города, в Москве на Красной площади впервые состоятся боксерские бои. Как сообщили в столичной мэрии, распоряжение о проведении шоу "Звезды ринга на Красной площади" подписал мэр города Юрий Лужков. Организаторами боев стали федерация бокса России и региональная общественная организация "Московская ассоциация бокса". В первой части программы состоится чествование боксеров-олимпийцев, а также состоятся бои любителей в категории юноши и взрослые. Во второй части на ринг выйдут боксеры-профессионалы, в том числе экс-чемпион мира Олег Маскаев, известный супертяжеловес Тимур Ибрагимов и другие бойцы. Соперником Олега Маскаева станет американец Роберт Хоукинс, с которым Маскаев встречался в начале своей карьеры и одержал победу. Сейчас на главной площади страны идет подготовка к мероприятию - монтируется ринг, трибуны для зрителей, сообщает ИТАР-ТАСС.