«Спартак» отправил заявку на Кубок УЕФА

Московский "Спартак", который после поражения по сумме двух встреч (2:8) от киевского "Динамо" вылетел из Лиги чемпионов, отправил заявку для участия в кубке УЕФА, передает Чемпионат.ру. В нее вошли 32 футболиста. В первом раунде кубка УЕФА "Спартаку" предстоит встретиться с чешским "Баником". Матчи состоятся 18-го сентября и 2-го октября. Первую игру российская команда проведет на выезде. Список А: вратари: Стипе Плетикоса, Сослан Джанаев; защитники: Мартин Штранцль, Мартин Иранек, Дедура, Малик Фатхи, Егор Филипенко, Клементе Родригес; полузащитники: Владимир Быстров, Александр Павленко, Сергей Ковальчук, Радослав Ковач, Кристиан Майдана, Сантос Моцарт, Игорь Горбатенко; нападающие: Никита Баженов, Соарис Веллитон, Иван Саенко, Павел Яковлев. Список В (игроки, родившиеся не ранее 1 января 1987 года и являющиеся воспитанниками клуба): вратари: Евгений Губин, Иван Комиссаров; защитники: Сергей Паршивлюк, Андрей Иванов, Роман Шишкин, Илья Гультяев; полузащитники: Егор Лугачев, Владислав Рыжков, Константин Советкин; нападающие: Артем Дзюба, Александр Прудников, Артур Малоян, Максим Григорьев.