Таиландский хозяин «Манчестер Сити» продал клуб арабам

Владелец английского футбольного клуба "Манчестер-Сити" бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават продал команду арабской компании Abu Dhabi United Group for Development and Investment (ADUG). Переговоры, которые продолжались три недели, завершились в ночь на 1 сентября в Дубае, пишет английское издание The Guardian. По словам члена совета директоров ADUG Сулеймана Аль-Фахима, цель нового руководства клуба - сделать "Манчестер Сити" сильнейшей командой Англии. В сезоне-2008/09 перед "Манчестер Сити" поставлена задача войти в четверку лучших клубов премьер-лиги. Аль-Фахим пообещал, что ADUG рассчитается с долгами клуба и инвестирует средства в покупку новых игроков. Чинават останется в клубе в должности почетного президента, однако лишится всех административных функций. Чинават был свергнут с поста премьер-министра Таиланда в 2006 году в результате военного переворота, после чего уехал в Великобританию. В феврале 2008 года он вернулся на родину, где попал под следствие по делу о коррупции. В августе Чинават и его жена, отпущенные под залог, покинули Таиланд.